قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس قبل قليل
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قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس قبل قليل

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جيش الاحتلال الإسرائيلي
غزة ـ العرب اليوم

قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس قبل قليل

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قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس قبل قليل قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس قبل قليل



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قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس قبل قليل قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس قبل قليل



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​ارتدت فستانًا قصيرًا وزوْجًا مِن الأحذية ذات الكعب العالي

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كاليفورنيا ـ رولا عيسى

ظهرت النجمة العالمية باريس هيلتون، متألقة برفقة صديقاتها خلال الحدث السنوي الرابع لـZOEas، الجمعة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية صباح السبت. ورغم انشغال باريس هيلتون بترتيبات الزواج خلال هذا العام من صديقها كريس زيلكا، تسمح لنفسها بقضاء بعض الوقت برفقة صديقاتها، إذ تألقت النجمة العالمية في الحدث السنوي الرابع "ZOEas"، في إنديو بولاية كاليفورنيا، الجمعة، وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية السبت. وظهرت وريثة كونراد هيلتون، البالغة من 37 عاما، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة من الدانتيل الأبيض، وأكملت إطلالتها الملائكية، كما وصفتها الصحيفة، بارتداء النظارات الشمسية الفاخرة، وزوْج مِن الأحذية ذات الكعب العالي، كما بدت دون مكياج، واعتمد ظهورها الأنيق جمالها الطبيعي، وأضفى على ذلك تسريحة شعرها الأشقر على شكل ضفائر. وانضم إلى باريس هيلتون بعضا من النجمات أمثال: راشيل زوي، أوليفيا كولبو،

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