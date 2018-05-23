قال الناطق باسم الجيش الوطنى الليبى، أحمد المسمارى، إنه يتم العمل على إنهاء معركة درنة بأقل الخسائر الممكنة، مشيراً إلى أن الوضع على الحدود الليبية مع مصر تحت السيطرة تماماً.
وأضاف المسمارى خلال مؤتمر صحفى، أن الجيش يسيطر على منطقة الهلال النفطى، موضحاً أنه لا يوجد تهديداً أمنياً فيها.
وأشار المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، إلى أن أجدابيا شهدت هجوماً انتحارياً شنه تنظيم داعش الإرهابى.
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جذبت النجمة العالمية كاتي بيري، الأنظار بإطلالتها الغريبة والمثيرة، في حلقة الاثنين من البرنامج التليفزيوني "أميركان أيدول". وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 32 عامًا، بفستان كحلي طويل مليء بالريش الأرجواني على الكتفين والصدر والأكمام. والفستان من مجموعة أزياء خريف / شتاء 2017 للمصمم الأزياء الشهير أليكسيس مابيل. ولضمان أن تبقى جميع الأنظار حول فستانها، اختارت بيري إضافة مكياجًا بسيطًا ناعمًا من أحمر الشفاه النيود وحمرة الخدود الوردية والكحل الأسود، مع شعرها الأشقر القصير. يذكر أن كاتي بيري حصلت على 25 مليون دولار مقابل عملها ضمن فريق لجنة التحكيم في برنامج اكتشاف المواهب "أميركان أيدول" والذي انتهى بفوز المتسابقة مادي بوبي (20 عاما) من جورجيا بالجائزة الكبرى. و"أميركان أيدول" ظهر لأول مرة على قناة إي بي سي لموسمه السادس عشر بعد أن كان يعرض على قناة فوكس لمدة 15 موسمًا، وتم
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