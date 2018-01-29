لإجتماع الرئاسي اليمني في العاصمة السعودية الرياض : أي حرف لمسار هذه المعركة سيواجه بحزم وقوة ولن يتم التهاون مع أي محاولات وتحت أي غطاء كانت، حتى تحرير كل شبر في الوطن من سيطرة مليشيا الحوثي ومن يقف خلفهم.