ترامب يمدد حالة الطوارئ الوطنية بسبب النووى الكورى الشمالى لمدة عام إضافى

أخطر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الكونجرس، الجمعة، بأنه مدّد حالة "الطوارئ الوطنية" القائمة بسبب برنامج السلاح النووى الكورى الشمالى حتى الـ 26 من يونيو 2019.
ويأتى ذلك بعد أيام من تغريد ترامب بأنه "لم يعد هنالك تهديد نووي" تشكله بيونج يانج – حسبما ذكر موقع (واشنطن إجزامنر).
وجاء فى الإخطار أن "وجود وخطر تخصيب مواد انشطارية قابلة لعمل سلاح نووى على شبه الجزيرة الكورية وبسبب أفعال وسياسات حكومة كوريا الشمالية – كل ذلك لا يزال يشكل تهديدا غير عادى وغير معتاد على الأمن القومى والسياسة الخارجية والاقتصاد فى الولايات المتحدة".
ويأتى قرار ترامب سريان استمرار حالة الطوارئ الوطنية مناقضا لبيان كان أدلى به عقب عودته من سنغافورا الأسبوع الماضى إثر قمة جمعته بالزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون.
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ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
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