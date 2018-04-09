استشهاد فلسطيني متأثراً بجروح شرق القدس

أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم استشهاد فلسطيني متأثراً بجروح أصيب بها أمس، بعد إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الخان الأحمر بين القدس، وأريحا؛ بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن.
ووفقاً لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، فإن المصاب مرشود من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، يقبع في قسم العناية المكثفة بمستشفى هداسا عين كارم، تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.
وحمّل نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل الجريح مرشود ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة لـ (215) شهيداً.
وفي شرق قطاع غزة، أصيب ستة فلسطينيين بينهم مسعف، اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت مصادر طبية في غزة، إن حصيلة أحداث "مسيرة العودة" في يومها الـ 11 شرق قطاع غزة بلغت 6 إصابات بجروح مختلفة، بينها إصابة مسعف من طواقم الهلال الأحمر شرق البريج، و 4 إصابات شرق خان يونس، وإصابة واحدة شمال القطاع.
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ظهرت المغنية الشهيرة مايلي سايرس، بإطلالة مثيرة وأنيقة في حفل المؤسسة الخيرية My Friend's Place التي تدعم المشردين من الشباب في جميع أنحاء العالم، مساء السبت، في هوليوود بولاديوم في لوس أنجلوس، للاحتفال بالزكرى الـ30 على تأسيسها، حيث جذبت أنظار الحضور إلى إطلالتها، مرتدية بدلة مستوحاه من ثياب القراصنة مع بلوزة كشفت عن جزء من خصرها والتي أضافت إليها سترة مزينة بأربعة أزرار، واختارت اللونين الأبيض والأسود. وأكملت سايرس إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ورفعت شعرها الأشقر في ذيل حصان، وأمسكت في يدها حقيبة سوداء لامعة مع القليل من الماكياج. وتم تكريم مايلي سايرس خلال الحفل الذي قدمه نجم الكوميديا الشهير جاك بلاك. ويذكر أن المؤسسة الخيرية My Friend's Place تعمل على مساعدة الشباب المشرد وغيرهم من فئات المجتمع الضعيفة .
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