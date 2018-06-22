تونس ترفع أسعار البنزين للمرة الثالثة هذا العام ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية

قالت الحكومة التونسية، يوم الجمعة إنها قررت رفع أسعار البنزين والوقود نحو أربعة بالمئة للمرة الثالثة خلال 6 أشهر ضمن حزمة إصلاحات، لخفض العجز.
وكانت تونس رفعت أسعار البنزين والوقود فى شهرى مارس ويناير هذا العام، وقال بيان لوزارة الطاقة فى تونس "تقرّر إدخال تعديل جزئى على أسعار البيع للعموم لبعض المواد البتروليّة بداية من منتصف هذه الليلة كما يلى: البنزين الخالى من الرّصاص (الرفيع): زيادة بخمسة وسبعين (75) مليما ليصبح الجديد: 1925 مليما".
وقال وزير الإصلاحات توفيق الراجحى، فى وقت سابق هذا الشهر إن قيمة دعم الدولة للمحروقات سترتفع فى 2018 إلى نحو أربعة مليارات دينار من 1.5 مليار متوقعة بسبب ارتفاع أسعار النفط فى الأسواق العالمية، وتأمل الحكومة فى خفض العجز إلى 4.9 % من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام مقارنة مع نحو ستة بالمئة العام الماضي.
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ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
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