التحالف العربي يدعو جميع مكونات الشعب اليمني إلى التركيز على الأهداف الأساسية

دعا التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن جميع مكونات الشعب اليمني إلى التركيز على الأهداف الأساسية وعلى رأسها استعادة الشرعية وحماية مكونات الدولة وإعادة الأمن والاستقرار وحل كافة القضايا عبر الآليات السياسية المتاحة ووفق المرجعيات الثلاث.
GMT 16:07 2018 الأربعاء ,24 كانون الثاني / ينايرأنباء عن مقتل إبن عم زعيم المتمردين الحوثيين المدعوا أبو زيد الحوثي في غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي
GMT 13:17 2018 الإثنين ,22 كانون الثاني / ينايرالتحالف العربي يعلن تدشين جسر جوي إلى مأرب وتسيير رحلات يومية لطائرات سي 130
GMT 12:35 2018 الأربعاء ,17 كانون الثاني / ينايرقوات من الحزام الأمني تهاجم احتجاجاً لأمهات المعتقلين في سجن بير أحمد، وأمام مقر قيادة التحالف العربي في مديرية البريقة، بمدينة عدن جنوب اليمن
GMT 16:51 2018 الثلاثاء ,16 كانون الثاني / ينايررئيس الحكومة اليمنية احمد عبيد بن دغر يدعو التحالف العربي إلى إنقاذ اليمنيين من جوع محتم، ويدعوهم إلى إنقاذ الريال اليمني من الانهيار.
GMT 17:37 2018 الأربعاء ,10 كانون الثاني / يناير"ناطق التحالف العربي" هناك أدلة كبيرة على وجود خبراء أجانب في اليمن لدعم مليشيا الحوثي.
ظهرت النجمة الهندية بريانكا شوبرا، بإطلالة مثيرة وجذابة، أثناء تواجدها في الحفل الذي يسبق توزيع جوائز"غرامي"، ليلة السبت في ولاية نيويورك الأميركية. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اختارت الممثلة البالغة من العمر 35 عاما، ثوبا مثيرا، يتكون من سترة طويلة باللون الأبيض مصنوعة من قماش الحرير مفتوحة تكشف عن حمالة صدر من الدانتيل الأسود، وقد زينت نهايات أكمام سترتها بالريش الأبيض، ونسقت السترة مع سروالا فضفاضا بخصر عالٍ مطابق لنفس اللون الأبيض اللامع، وأكملت إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب التي أخفاها سروالها الطويل، مع مجموعة من القلائد وزوج من الأقراط الذهبية الصغيرة، كما اختارت المكياج الطبيعي وطبقت ظلال عيون أرجواني لامع، وأحمر شفاه باللون الأرجواني الغامق. يعود حفل توزيع جوائز "غرامي" في دورته ال 60، لمدينة نيويورك، بدلا من مدينة لوس أنجلوس، للمرة الأولى منذ عام 2003 هذا العام،
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