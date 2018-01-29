التحالف العربي يدعو جميع مكونات الشعب اليمني إلى التركيز على الأهداف الأساسية

دعا التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن جميع مكونات الشعب اليمني إلى التركيز على الأهداف الأساسية وعلى رأسها استعادة الشرعية وحماية مكونات الدولة وإعادة الأمن والاستقرار وحل كافة القضايا عبر الآليات السياسية المتاحة ووفق المرجعيات الثلاث.