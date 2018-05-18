سفارة فلسطين تعلن أن مستشفيات مصر رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال جرحى غزة

أكدت سفارة فلسطين بالقاهرة، استمرار وصول جرحى ومصابى قطاع غزة نتيجة العدوان الوحشى الدموى الذى تشنه قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى الغاشمة، وذلك لتلقى العلاج فى المستشفيات المصرية بالعريش والاسماعيلية والقاهرة .



وقالت السفارة فى بيان، أنه يتم نقل الجرحى عن طريق معبر رفح، حيث يتواجد فريق طبى بقيادة الدكتور عربى محمد وكيل وزارة الصحة المصرى أمام معبر رفح لاستقبال كافة الحالات القادمة، ويرافق كل حالة مرافق وتقدم لهم فى المستشفى العريش الخدمة والعناية الطبية اللازمة، وتستمر حالة رفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات لهم مع توفير أطقم سيارات الإسعاف تنتظر أمام المستشفى فى وضع استعداد لنقل أى حالة للمحافظات الاخرى، حيث بدأ تلقى المصابين العلاج منذ الاسبوع الماضى بمستشفى العريش العام وتم نقل بعضها مؤخرا الى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة .



وعبرت السفارة وفق البيان، "عن جزيل شكرها وتقديرها لوزارة الصحة المصرية ممثلة فى وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين لجهود مصر الشقيقة ووقوفها بجانب الشعب الفلسطينى للعمل على إنقاذ حياة جرحى قطاع غزة، حيث لم تتوانى منذ بدء الاعتداء الاسرائيلى على شعبنا الاعزل فى قطاع غزة بتسيير القوافل الطبية محملة بالأدوية العلاجية لتزويدها لمشافى القطاع، لاسيما وفتح ابواب المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى".



وتقدم سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح "بجزيل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى والأجهزة المعنية نظير جهودهم المستمرة عقب قرار السلطات المصرية استمرار فتح معبر رفح البرى طوال شهر رمضان من أجل تخفيف الاعباء على ابناء شعبنا الفلسطينى فى قطاع غزة".