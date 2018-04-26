وزير الخارجية البريطاني يلتقي نظيره الأردني

التقى وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون اليوم في لندن نظيره الأردني أيمن الصفدي الذي يزور بريطانيا حالياً.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، أنه تم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.