طيران التحالف العربي يستهدف مخازن أسلحة تابعة لمليشيا ‎الحوثي بالقرب من معسكر الخرافي شمال اليمن

طيران التحالف العربي، يستهدف مخازن اسلحة تابعة لمليشيا ‎الحوثي بالقرب من معسكر الخرافي شمال شرق العاصمة ‎صنعاء شمال اليمن، والنيران تتصاعد من الإمكان المستهدفة .