طيران التحالف العربي يستهدف مخازن أسلحة تابعة لمليشيا ‎الحوثي بالقرب من معسكر الخرافي شمال اليمن

طيران التحالف العربي، يستهدف مخازن اسلحة تابعة لمليشيا الحوثي بالقرب من معسكر الخرافي شمال شرق العاصمة صنعاء شمال اليمن، والنيران تتصاعد من الإمكان المستهدفة .
GMT 03:08 2018 الخميس ,25 كانون الثاني / ينايرطيران التحالف العربي يستهدف عربة عسكرية للحوثيين بمفرق شرعب غرب مدينة تعز جنوب غرب اليمن
GMT 03:07 2018 الخميس ,25 كانون الثاني / ينايرغارة جوية لطيران التحالف العربي على مواقع الحوثيين أمام بوابه مصنع السمن والصابون غرب مدينة تعز جنوب غربي اليمن
GMT 16:18 2018 الأربعاء ,24 كانون الثاني / ينايرغارات لطيران التحالف العربي على مواقع الحوثيين في منطقة العطفين في محافظة صعدة أقصى شمال اليمن.
GMT 16:03 2018 الأربعاء ,24 كانون الثاني / ينايرطيران التحالف العربي يشن 4 غارات على مواقع الحوثيين في مديرية ميدي شمال غربي اليمن
GMT 10:03 2018 الأربعاء ,24 كانون الثاني / ينايرمقتل 9 مدنيين وإصابة آخرين في غارات جوية لطيران التحالف العربي أستهدفت مديرية منبه في محافظة صعدة اقصى شمال اليمن
تألقت النجمة العالمية ريتا أورا، على السجادة الحمراء في حفلة توزيع جوائز جرامي السنوي في دورته الـ60، التي تقيمها الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم في قاعة ماديسون سكوير جاردن في مدينة نيويورك الأميركية، ليلة الأحد. وكافحت المغنية المولودة في لندن من أجل ترويض ثوبها الأسود المذهل لوضعه في مكانه، إذ إن فتحة الفستان الجانبية والمرتفعة تبرز لمحة عن ساقها، فضلا عن جسدها الممشوق. وعلى الرغم من العرض الجريء فإن النجمة متعددة المواهب البالغة من العمر 27 عاما، زادت من جاذبيتها في أهم أحداث صناعة الموسيقى هذا العام، من خلال ملابسها المثيرة. ووضعت ريتا أورا وردة بيضاء على صدر فستانها المثير للجدل وذلك دعما لحملة Time’s Up المناهضة للتحرش، مثلما فعل أغلب نجوم الحفلة إذ وضعوا وردة بيضاء دعما لحملة مناهضة التحرش. وقبل وصولها إلى السجادة الحمراء، شوهدت تقاوم فستانها من الهواء
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