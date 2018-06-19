العميد الركن عبد السلام الشحي قائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي يعلن تحرير مطار الحديدة
GMT 16:54 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيوقائد اللواء الأول عمالقة العميد رائد الحبهي يؤكد السيطرة التامة على مطار الحديدة
GMT 12:14 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيوميليشيات الحوثي تفر من مطار الحديدة مخلفة وراءها جثث مسلحيها
GMT 11:23 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيوعناصر ميليشيات الحوثي فرت من مطار الحديدة وعملية ملاحقتهم مستمرة
GMT 10:48 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيوالسيطرة الكاملة على مطار الحديدة بكامل مبانيه ومرافقه
GMT 09:24 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيوميليشيات الحوثي تفجر مباني عدة داخل مطار الحديدة
ظهرت النجمة إليانور توملينسون، بإطلالة أنيقة ومميزة، امس الاثنين، حيث انضمت إلى الممثلة جوان فروجات، في مهرجان "مونت كارلو" التلفزيوني في موناكو. وارتدت النجمة البالغة من العمر 26 عاما، فستانا شبه شفاف، مطرز بشكل مذهل باللون الرمادي، ومزود بطبقة شبكية كشفت عن مفاتنها. وأضافت إليانور - التي تلعب دور زوجة "بولدارك" Demelza في الدراما التي تدور أحداثها في "كورنويل" - بعض الارتفاع الإضافي إلى مظهرها من خلال الأحذية ذات الكعب العالي باللون الأبيض ، مع وضع القليل من الاكسسوارات للفت الانظار إلى فستانها المميز. وأكملت إليانور إطلالتها بمكياج ناعم أبرز بشرتها الخالية من العيوب مع لمسة من أحمر الشفاة الاحمر واحمر الخدود الوردي. وكانت إلينور تثير إعجاب المشاهدين أسبوعًا بعد أسبوع في دورها في مسلسل "بولدارك" والذي جسدت فيه شخصية "Demelza"، حيث لعبت دور البطولة مع إيدين ترنر ، الذي فاز
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