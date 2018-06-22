الحشد الشعبى العراقى يتوغل فى جزيرة الشرقاط بعد قيام داعش بإختطاف مدنيين

أعلنت قوات الحشد الشعبى العراقى عن توغلها بمسافة 70 كم فى صحراء قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، بعد قيام تنظيم "داعش" باختطاف مدنيين من تلك المنطقة.

وقال معاون آمر اللواء السادس بالحشد محمد العنزى - فى تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" - إن "قوات اللواء السادس بالحشد الشعبى وبالتنسيق مع الحشد العشائرى لواء 51، توغلوا بعمق جزيرة الشرقاط بمسافة 70 كيلو مترا عند منطقة الغنامة، كما نشر قوات عسكرية ونقاط وكمائن".

وأضاف العنزى أن "تحرك الحشد جاء بعد خوف أهالى هذه المنطقة من قيام عناصر لتنظيم داعش بخطف مدنيين فيها"، لافتا إلى أن "قوات الحشد أخذوا من الأهالى أوصاف سيارات الدواعش ومعلومات قد تدلهم على أماكن تواجدهم".

يشار إلى أن تنظيم "داعش" قام فى وقت سابق باختطاف عدد من المدنيين فى منطقة الغنامة الواقعة بعمق جزيرة الشرقاط فى محافظة صلاح الدين.