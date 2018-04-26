باكستان تعلن مقتل اثنين من مواطنيها بنيران القوات الهندية

أعلنت باكستان ، اليوم ، مقتل اثنين من مواطنيها وإصابة آخرين بنيران أطلقتها القوات الهندية على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل ، أن القوات الهندية استهدفت قريتين باكستانيتين بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل السكنية إلى جانب سقوط القتيلين وعدد من المصابين.

من جهة أخرى أفادت مصادر عسكرية باكستانية ، أن قوات الجيش الباكستاني المرابطة على الخط الفاصل في كشمير ردت على مصدر النيران لإجبار القوات الهندية على وقف إطلاق النار ومنعها من استهداف المدنيين الأبرياء.