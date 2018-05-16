قوات الاحتلال تعتقل النائب في المجلس التشريعي خالد طافش من منزله في بلدة زعترة شرق بيت لحم
GMT 23:57 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايوقوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس، وتتواجد في المنطقة الشرقية، وحيْ المعاجين غرباً
GMT 23:14 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايوالمضادات الأرضية تطلق نيرانها الرشاشة تجاه طائرات الاحتلال شرق ووسط قطاع غزة .
GMT 23:12 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايوالطيران الإسرائيلي يشن 6 غارات على مواقع متفرقة من قطاع غزة
GMT 18:24 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايوالسيسي يعلّق على نقل السفارة الأميركية إلى القدس
GMT 17:54 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايوالسيسي يؤكّد أنه سيتخلى عن منصبه عندما يرغب الشعب في رحيله
تألقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، على السجادة الحمراء في الحدث الخيري التي تقيمه مؤسسة روبن هود، في مركز مؤتمرات جاكوب جافيتس، لجمع التبرعات لمساعدة الفقراء، في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة. وخطفت المغنية والراقصة الأميركية، البالغة من العمر 48 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأكثر سحرًا، وارتدت فستان سهرة طويل وبسيط من اللون الأسود، مع الأكتاف المرفوعة، وشقًا يقسم الفستان من الجانب الأيمن ممتزجا بجزء من نسيج شفاف، وزين الفستان بزهور جميلة متلألئة. وأكملت لوبيز إطلالتها المثيرة بتصفيف شعرها الانسيابى بشكل حاد من الأمام لينسدل بطبيعته على ظهرها، ووضعت زوجًا من الأقراط المتدلية، كما حملت حقيبة صغيرة مبهرة مرصعة بالجواهر، بالإضافة إلى أنها اختارت مكياجًا ناعمًا، وزوجًا من الأحذية السوداء ذات الكعب العال. وظهرت لوبيز بصحبة لاعب البيسبول "أليكس رودريجوز" الذى رافقها طوال الحفل وتبادلا القبلات معا، وظهر بإطلالة انيقة ايضا حيث ارتدى
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