ترامب وتيريزا ماي يتفقان على عدم السماح باستخدام الأسلحة الكيماوية وضرورة إيقافها

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالاً هاتفياً اليوم برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
وأفاد بيان صحفي صادر عن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي ورئيسة الوزراء البريطانية أدانا التجاهل الوحشي لنظام الأسد للأرواح البشرية، واتفقا على عدم السماح باستخدام الأسلحة الكيماوية وضرورة إيقافها.
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ظهرت الممثلة الألمانية ديان كروغر، بإطلالة أنيقة ومذهلة، خلال حضورها حفلة عشاء "دولتشي آند غابانا ألتا مودا كوتور"، في دار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك، وهو أضخم عروض العلامة الشهيرة للأزياء، والذي تمّ تقديمه على أنغام موسيقى حيّة وغناء للنجمة العالمية ليزا مينيللي. وقد تضمّنت مجموعة الدار الخاصة أزياء ربيع 2018 بحوالي 103 إطلالات نسائية ورجالية غلب عليها طابع الفانتازيا واللمسات المترفة التي زينت الخامات الفاخرة بأناقة لافتة. وكانت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، من بين الوجوه الشهيرة التي حضرت الحفلة، وجذبت أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها، حيث ارتدت كروغر بلوزة سوداء مزينة بطباعة أزهار باللون الفضي والذهبي تتميز بأكمام ضخمة منفصلة عن الكتف ونسقتها مع سروال كلاسيكي باللون الأسود وزوجا من الأحذية من نفس اللون. وأكملت النجمة الشقراء إطلالتها بمكياج ناعم من ظلال العيون البني والكحل ولمسة من أحمر الشفاه باللون
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