ترامب وتيريزا ماي يتفقان على عدم السماح باستخدام الأسلحة الكيماوية وضرورة إيقافها

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالاً هاتفياً اليوم برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وأفاد بيان صحفي صادر عن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي ورئيسة الوزراء البريطانية أدانا التجاهل الوحشي لنظام الأسد للأرواح البشرية، واتفقا على عدم السماح باستخدام الأسلحة الكيماوية وضرورة إيقافها.