الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يحرر مواقع استراتيجية بالقبيطة

تمكنت قوات الجيش مدعومة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربى، اليوم ، من تحرير عدد من المواقع فى أطراف مديرية القبيطة شمالى محافظة لحج، وسط فرار جماعى لمليشيات الحوثى الإنقلابية.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة ، إن أبطال الجيش بقيادة قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن، شنوا هجوماً عنيفاً ضد مليشيات الحوثى الانقلابية شمالي محافظة لحج، وتمكنوا من تحرير عدد من المواقع فى جبهة طور الباحة ومنها: مناطق دار سيفيان وجبل السبد ومدرسة خالد وجبل البياضى ووادى الهجمة.



كما شهدت جبهة الشريجة مواجهات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة تمكن خلالها أبطال الجيش من تحرير جميع مرتفعات القناص والسحى المطلة على الخط الرابط بين الشريجة شمالى لحج والراهدة جنوبي تعز.



وفي جبهة حمالة تمكن أبطال الجيش من تحرير الجبل الأحمر وعدد من المناطق المحيطة ومقتل وإصابة العشرات من الحوثيين وتدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة لهم.



ولفت المصدر إلى أن المعارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة بتغطية مباشرة من طيران التحالف العربى، وسط انهيار وخسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية.