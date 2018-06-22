الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يحرر مواقع استراتيجية بالقبيطة

تمكنت قوات الجيش مدعومة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربى، اليوم ، من تحرير عدد من المواقع فى أطراف مديرية القبيطة شمالى محافظة لحج، وسط فرار جماعى لمليشيات الحوثى الإنقلابية.
وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة ، إن أبطال الجيش بقيادة قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن، شنوا هجوماً عنيفاً ضد مليشيات الحوثى الانقلابية شمالي محافظة لحج، وتمكنوا من تحرير عدد من المواقع فى جبهة طور الباحة ومنها: مناطق دار سيفيان وجبل السبد ومدرسة خالد وجبل البياضى ووادى الهجمة.
كما شهدت جبهة الشريجة مواجهات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة تمكن خلالها أبطال الجيش من تحرير جميع مرتفعات القناص والسحى المطلة على الخط الرابط بين الشريجة شمالى لحج والراهدة جنوبي تعز.
وفي جبهة حمالة تمكن أبطال الجيش من تحرير الجبل الأحمر وعدد من المناطق المحيطة ومقتل وإصابة العشرات من الحوثيين وتدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة لهم.
ولفت المصدر إلى أن المعارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة بتغطية مباشرة من طيران التحالف العربى، وسط انهيار وخسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية.
GMT 23:23 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيوالحشد الشعبى العراقى يتوغل فى جزيرة الشرقاط بعد قيام داعش بإختطاف مدنيين
GMT 23:19 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيوارتفاع أعداد المصابين على حدود غزة إلى 206 فلسطينيين
GMT 23:17 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيووصول قوة جديدة من المقاومة اليمنية إلى الساحل الغربى لتحرير الحديدة
GMT 22:58 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيوتفكيك عصابتين لتهريب المهاجرين الأطفال من المغرب إلى إسبانيا
GMT 10:47 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيودبابات النظام السوري تستهدف الأحياء السكنية في مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين
ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
أرسل تعليقك