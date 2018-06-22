تفكيك عصابتين لتهريب المهاجرين الأطفال من المغرب إلى إسبانيا

أعلنت قوات الأمن الإسبانية والشرطة الأوروبية "يوروبول" الجمعة تفكيك عصابتين لتهريب مهاجرين أطفال من المغرب إلى إسبانيا على متن دراجات مائية وزوارق وشاحنات.

وقالت الشرطة الاسبانية فى بيان إن إحدى العصابتين كانت تتقاضى مبلغ الفى يورو مقابل كل قاصر تقوم بتهريبه من المغرب الى اسبانيا على متن زورق، مشيرة الى ان المبلغ كان يرتفع لما يصل الى ثمانية آلاف يورو اذا كانت الاحوال الجوية سيئة.

وأضاف البيان ان البدل المادى لتهريب القاصر على متن دراجة مائية (جت سكي) كان يبلغ خمسة آلاف يورو، فى حين أن تهريب الاطفال داخل شاحنات تعبر من المغرب الى إسبانيا على متن عبارات كان يتم مقابل 2500 يورو للطفل الواحد.

وأوضحت الشرطة فى بيانها انها تشتبه فى ان هذه العصابة هرّبت أكثر من مئة طفل.

وبحسب البيان نفسه فإن الشرطة اعتقلت 22 من أفراد هذه العصابة بينهم ثلاثة يعملون فى مركز احتجاز للقاصرين فى استورياس (شمال غرب اسبانيا) ويشتبه فى انهم كانوا يزودون المهاجرين غير الشرعيين بأوراق ثبوتية مزورة تخوّلهم العمل فى اسبانيا.

من جهتها اعلنت الشرطة الاوروبية تفكيك عصابة ثانية لم تكن تهرّب أطفالا فحسب بل كانت تخطف اولئك الذين تهربّهم عصابات اخرى منافسة لها ثم تحتجزهم فى غابات او مخابئ وتفرج عنهم مقابل فديات مالية.

وقالت يوروبول ان "هذه العصابة الاجرامية كانت تبتز عائلات القاصرين فى المغرب، وتلجأ احيانا الى التهديد واستخدام العنف، الى ان تحصل على فدية قدرها 500 يورو مقابل الافراج عن الواحد منهم".

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، وصل اكثر من 22400 شخص إلى إسبانيا عن طريق البحر فى العام الماضى، أى ثلاثة أضعاف العدد فى عام 2016. وتوفى 223 شخصا أثناء محاولتهم العبور.