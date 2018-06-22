تفكيك عصابتين لتهريب المهاجرين الأطفال من المغرب إلى إسبانيا

أعلنت قوات الأمن الإسبانية والشرطة الأوروبية "يوروبول" الجمعة تفكيك عصابتين لتهريب مهاجرين أطفال من المغرب إلى إسبانيا على متن دراجات مائية وزوارق وشاحنات.
وقالت الشرطة الاسبانية فى بيان إن إحدى العصابتين كانت تتقاضى مبلغ الفى يورو مقابل كل قاصر تقوم بتهريبه من المغرب الى اسبانيا على متن زورق، مشيرة الى ان المبلغ كان يرتفع لما يصل الى ثمانية آلاف يورو اذا كانت الاحوال الجوية سيئة.
وأضاف البيان ان البدل المادى لتهريب القاصر على متن دراجة مائية (جت سكي) كان يبلغ خمسة آلاف يورو، فى حين أن تهريب الاطفال داخل شاحنات تعبر من المغرب الى إسبانيا على متن عبارات كان يتم مقابل 2500 يورو للطفل الواحد.
وأوضحت الشرطة فى بيانها انها تشتبه فى ان هذه العصابة هرّبت أكثر من مئة طفل.
وبحسب البيان نفسه فإن الشرطة اعتقلت 22 من أفراد هذه العصابة بينهم ثلاثة يعملون فى مركز احتجاز للقاصرين فى استورياس (شمال غرب اسبانيا) ويشتبه فى انهم كانوا يزودون المهاجرين غير الشرعيين بأوراق ثبوتية مزورة تخوّلهم العمل فى اسبانيا.
من جهتها اعلنت الشرطة الاوروبية تفكيك عصابة ثانية لم تكن تهرّب أطفالا فحسب بل كانت تخطف اولئك الذين تهربّهم عصابات اخرى منافسة لها ثم تحتجزهم فى غابات او مخابئ وتفرج عنهم مقابل فديات مالية.
وقالت يوروبول ان "هذه العصابة الاجرامية كانت تبتز عائلات القاصرين فى المغرب، وتلجأ احيانا الى التهديد واستخدام العنف، الى ان تحصل على فدية قدرها 500 يورو مقابل الافراج عن الواحد منهم".
ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، وصل اكثر من 22400 شخص إلى إسبانيا عن طريق البحر فى العام الماضى، أى ثلاثة أضعاف العدد فى عام 2016. وتوفى 223 شخصا أثناء محاولتهم العبور.
GMT 23:23 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيوالحشد الشعبى العراقى يتوغل فى جزيرة الشرقاط بعد قيام داعش بإختطاف مدنيين
GMT 23:19 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيوارتفاع أعداد المصابين على حدود غزة إلى 206 فلسطينيين
GMT 23:17 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيووصول قوة جديدة من المقاومة اليمنية إلى الساحل الغربى لتحرير الحديدة
GMT 23:01 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيوالجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يحرر مواقع استراتيجية بالقبيطة
GMT 10:47 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيودبابات النظام السوري تستهدف الأحياء السكنية في مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين
ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
أرسل تعليقك