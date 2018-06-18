استمرار الضغط العملياتي والتقدم على محور تحرير صعدة وحجة من الجيش الوطني وبدعم من التحالف
GMT 22:59 2018 الإثنين ,18 حزيران / يونيو626 قتيلًا من مسلحي ميليشيات الحوثي خلال أسبوع في كافة الجبهات
GMT 22:50 2018 الإثنين ,18 حزيران / يونيوأمر ملكي بإعفاء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه من منصبه
GMT 22:35 2018 الإثنين ,18 حزيران / يونيوتقدم قوات الجيش الوطني اليمني في جبهة نهم نحو الغرب لتحرير صنعاء
GMT 15:33 2018 الإثنين ,18 حزيران / يونيوأردوغان يؤكد أن وحدات حماية الشعب الكردية وقوات حزب الاتحاد الديمقراطي تبدأ الانسحاب من منبج
GMT 13:55 2018 الإثنين ,18 حزيران / يونيوأمير قطر والرئيس الإيراني يتفقان على رؤية واحدة بشأن اليمن خلال اتصال هاتفي
جَذَبَت الممثلتان جينا كولمان وليلى كولينز أنظار الحضور بإطلالاتهما في نهائي كأس مباراة بولو الخيرية، الذي أقيم بويندسور في المقاطعة الإنجليزية بيركشاير الأحد، إلى جانب العديد من المشاهير الآخرين. بدت نجمتا هوليوود جميلتين بألوان الباستيل الأنيقة في هذا الحدث الذي استضافته الملكة إليزابيث الثانية، ويعدّ الحدث واحدا من أفضل بطولات البولو الخمسة في العالم، حيث يجذب أهم المشاهير، وتمت تسمية برنامج البولو المرموق، الذي يُقام سنويا، تحت شرف صاحبة الجلالة ليجذب الضيوف من أعلى المستويات في المجتمع. وظهرت جينا كولمان، البالغة من العمر 32 عاما، بإطلالة رقيقة، مرتدية فستانا باللون الأبيض، ويتميز برقبة عالية وأكمام قصيرة ويتزيّن بعدد من الأزرار السوداء من الأعلى إلى أسفل الخصر في خط مستقيم، وانتعلت زوجا من الأحذية السوداء الأنيقة، وأمسكت بيدها حقيبة دائرية باللون الأسود والكريمي. وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وأحمر الشفاه النيوود، وتركت شعرها منسدلا
أرسل تعليقك