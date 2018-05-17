مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية يعلن ان الخطوات التي تم اتخاذها جاءت وفق خارطة محددة لاستهداف تمويل ميليشيا حزب الله
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مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية يعلن ان 700 مليون دولار تحول شهريا إلى حسن نصر الله من طهران وهو تحرك يأتي بأوامر من قاسم سليماني مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية إذا استلم مسؤولون في ميليشيا حزب الله مواقع حكومية فسيكون هناك عواقب كارثية بالنسبة إلى لبنان قوات الاحتلال تُغلق مدخل مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل، بحجة إلقاء شبّان زجاجات حارقة صَوب البرج العسكري في المنطقة مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية يؤكد ان حزب الله لا يوجد له جناح سياسي هو فقط منظمة إرهابية يسيطر عليها الإيرانيون مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية يعلن ان بنك البلاد كان يسهل وصول الأموال لميليشيا حزب الله مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية يؤكد فرض العقوبات على بنك البلاد ومديره العام تم بالتنسيق مع العراقيين وكل الدول التي تربطها علاقات مصرفية مع هذا البنك السيسي يعلن فتح معبر رفح طيلة شهر رمضان للتخفيف على الفلسطينيين مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية يعلن ان الخطوات التي تم اتخاذها جاءت وفق خارطة محددة لاستهداف تمويل ميليشيا حزب الله بورش كايين S تبدأ رحلتها حول العالم "آستون مارتن" تنوي طرح نماذج جديدة من " فانتاج" الرياضية هذا الصيف
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مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية يعلن ان الخطوات التي تم اتخاذها جاءت وفق خارطة محددة لاستهداف تمويل ميليشيا حزب الله

العرب اليوم -

العرب اليوم - مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية يعلن ان الخطوات التي تم اتخاذها جاءت وفق خارطة محددة لاستهداف تمويل ميليشيا حزب الله

ميليشيا حزب الله
واشنطن - العرب اليوم

مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية يعلن ان الخطوات التي تم اتخاذها جاءت وفق خارطة محددة لاستهداف تمويل ميليشيا حزب الله

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مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية يعلن ان الخطوات التي تم اتخاذها جاءت وفق خارطة محددة لاستهداف تمويل ميليشيا حزب الله مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية يعلن ان الخطوات التي تم اتخاذها جاءت وفق خارطة محددة لاستهداف تمويل ميليشيا حزب الله



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مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية يعلن ان الخطوات التي تم اتخاذها جاءت وفق خارطة محددة لاستهداف تمويل ميليشيا حزب الله مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية يعلن ان الخطوات التي تم اتخاذها جاءت وفق خارطة محددة لاستهداف تمويل ميليشيا حزب الله



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خلال مشاركتها في العرض الأول لفيلم " "Burning

أدريانا ليما تخطف الأنظار بإطلالتها الجريئة والساحرة

باريس ـ مارينا منصف

خطفت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، أدريانا ليما، الأنظار بإطلالتها الساحرة والجريئة على السجادة الحمراء، خلال العرض الأول لفيلم "Burning" الكوري الجنوبي في مهرجان كان السينمائي الدولي، إلى جانب الممثلة ميلا جوفوفيتش وزميلتها عارضة الأزياء باربارا بالفين. وظهرت عارضة الأزياء البرازيلية البالغة من العمر 36 عاما، عندما وصلت إلى مبنى "Palais des Festivals"المقام به مهرجان كان في العاصمة الفرنسية باريس، مرتدية فستان طويل مصمم بدون حمالة، والذي أظهر بطنها المشدود وجسدها الرشيق، بتوقيع مصممة الأزياء ألبيرتا فيريتي. وأبرز فستانها الحريري الفضفاض ذو اللون الكريمي جمال ساقيها من خلال فتحة جانبية واسعة بينما كانت في طريقها نحو السجادة الحمراء وسط عدد كبير من النجوم والمشاهير. وأضافت نجمة الأزياء في أميركا الجنوبية، المزيد من البريق لاطلالتها من خلال عقد من الياقوت، إضافة إلى الأقراط المرصعة بالألماس، وانتعلت زوجا من الصنادل باللون الكريمي ذات كعب

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