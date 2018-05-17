مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية يعلن ان الخطوات التي تم اتخاذها جاءت وفق خارطة محددة لاستهداف تمويل ميليشيا حزب الله
GMT 23:19 2018 الخميس ,17 أيار / مايومسؤول في وزارة الخزانة الأميركية يعلن ان 700 مليون دولار تحول شهريا إلى حسن نصر الله من طهران وهو تحرك يأتي بأوامر من قاسم سليماني
GMT 23:11 2018 الخميس ,17 أيار / مايومسؤول في وزارة الخزانة الأميركية إذا استلم مسؤولون في ميليشيا حزب الله مواقع حكومية فسيكون هناك عواقب كارثية بالنسبة إلى لبنان
GMT 23:05 2018 الخميس ,17 أيار / مايوقوات الاحتلال تُغلق مدخل مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل، بحجة إلقاء شبّان زجاجات حارقة صَوب البرج العسكري في المنطقة
GMT 23:01 2018 الخميس ,17 أيار / مايومسؤول في وزارة الخزانة الأميركية يعلن ان بنك البلاد كان يسهل وصول الأموال لميليشيا حزب الله
GMT 21:53 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايوالإمارات تفرض عقوبات على قيادات في "مجلس شورى" حزب الله
خطفت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، أدريانا ليما، الأنظار بإطلالتها الساحرة والجريئة على السجادة الحمراء، خلال العرض الأول لفيلم "Burning" الكوري الجنوبي في مهرجان كان السينمائي الدولي، إلى جانب الممثلة ميلا جوفوفيتش وزميلتها عارضة الأزياء باربارا بالفين. وظهرت عارضة الأزياء البرازيلية البالغة من العمر 36 عاما، عندما وصلت إلى مبنى "Palais des Festivals"المقام به مهرجان كان في العاصمة الفرنسية باريس، مرتدية فستان طويل مصمم بدون حمالة، والذي أظهر بطنها المشدود وجسدها الرشيق، بتوقيع مصممة الأزياء ألبيرتا فيريتي. وأبرز فستانها الحريري الفضفاض ذو اللون الكريمي جمال ساقيها من خلال فتحة جانبية واسعة بينما كانت في طريقها نحو السجادة الحمراء وسط عدد كبير من النجوم والمشاهير. وأضافت نجمة الأزياء في أميركا الجنوبية، المزيد من البريق لاطلالتها من خلال عقد من الياقوت، إضافة إلى الأقراط المرصعة بالألماس، وانتعلت زوجا من الصنادل باللون الكريمي ذات كعب
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