قوات الاحتلال تقمع مسيرة نعلين الأسبوعية

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، مسيرة نعلين الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري.

وقال عضو اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في نعلين محمد عميرة ، إن أهالي نعلين توجهوا إلى أراضي البلدة حيث جدار الضم والتوسع العنصري، رافعين الأعلام الفلسطينية، ولدى وصولهم الجدار أطلقت قوات الاحتلال وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت تجاه المواطنيين الفلسطينيين.