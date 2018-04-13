قوات الاحتلال تصيب مئات الفلسطينيين في قطاع غزة

أصيب مئات الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، إثر قنص جنود الاحتلال مئات المواطنين المحتشدين قرب الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، واختناق بالغاز المسيل للدموع بينهم صحفيون ومسعفون.
وأفادت مصادر محليه وطبيه وشهود عيان ، أن قوات الاحتلال المتمركزة خلف السواتر الترابية في محيط موقع "ملكة" العسكري شرق حي الزيتون، أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الفلسطينيين شرق الحي، ما أدى إلى إصابة 20 منهم بالرصاص الحي، نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أصيب آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، بينهم صحفيين ومسعفين.
كما أصيب أربعة مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي شرق خان يونس، جنوب القطاع نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أصيب آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع بينهم 10 مسعفين من الهلال الأحمر، عقب استهدافهم بشكل مباشر بقنابل الغاز.
وأخبرت المصادر عن إصابة 3 فلسطينيين أحدهم جراحه حرجة ، برصاص الاحتلال خلال مواجهات في شمال بيت حانون شمال القطاع، بالإضافة إلى إصابة 7 شبان فلسطينيين بالرصاص الحي شرق بلدة جباليا شمال القطاع، وآخرون شمال بلدة بيت لاهيا خلال مواجهات قرب الشريط الحدودي شرق البلدة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى للعلاج.
وأفادت أن مواجهات عنيفة في رفح دارت قرب السياج الفاصل أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز على المشاركين في المسيرات السلمية، ما أدى إلى إصابة 5 مواطنين فلسطينيين على الأقل بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، فيما أصيب شابان على الأقل بالرصاص الحي في مواجهات مع قوات الاحتلال شرق مخيم البريج وسط القطاع، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.
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