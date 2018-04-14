الرئيس محمود عباس يلتقي مبعوث الرئيس الروسي بوغدانوف

التقى فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، اليوم، بمقر إقامته بقصر الخليج بالدمام، نائب وزير الخارجية مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف.
وبحث الجانبان آخر المستجدات في منطقة الشرق الاوسط، خاصة القضية الفلسطينية، والاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني.
وجدد الرئيس الفلسطيني على رؤيته التي طرحها في مجلس الأمن حول ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام تنبثق عنه آلية دولية متعددة لرعاية عملية السلام وصولا الى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
حضر اللقاء أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الوزير حسين الشيخ، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى المملكة بسام الأغا.
GMT 22:43 2018 السبت ,14 إبريل / نيسانإصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرق خان يونس
GMT 22:41 2018 السبت ,14 إبريل / نيسانالرئيس السبسي يلتقى نظيره الرئيس محمود عباس
GMT 22:38 2018 السبت ,14 إبريل / نيسانالبحرية المغربية تنقذ قارباً شراعياً في سواحل الدار البيضاء
GMT 22:35 2018 السبت ,14 إبريل / نيسانباكستان تجري تجربة ناجحة على صاروخ "كروز"
GMT 22:32 2018 السبت ,14 إبريل / نيسانانتهاك إسرائيلي بحري للمياه الإقليمية اللبنانية
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، كارلي كلوس، بإطلالة مثير وأنيقة خلال مشاركتها في احتفالية متجر سواروفسكي تايمز سكوير في مدينة نيويورك، وارتدت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، فستانًا مثيرًا، متوسط الطول باللون الوردي، يتميز بفتحة صدر على شكل حرف "V" والتي كشفت عن مفاتنها. ووضعت كلوس البالغة من العمر 25 عامًا، سترة سوداء أنيقة على كتفيها لإبقائها دافئة، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء، ذات كعب عالٍ أضاف إلى طولها بعض السنتيمترات. وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوار، شملت سوارًا على معصمها الأيسر وأقراطًا ماسية كبيرة، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، حيث وضعت أحمر الخدود الخفيف، مع القليل من ظلال العيون، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. مورينا تخطف الأنظار: وانضمت إلى كارلي كلوس، الممثلة الأسبانية مورينا بكارين ، 38 عامًا، والتي خطفت الأنظار حيث اختارت فستانًا طويلًا بألوان محايدة، من الأبيض والأسود لهذا
أرسل تعليقك