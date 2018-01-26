لبنان يؤكد تورط إسرائيل بتفجير استهدف مسؤولاً فلسطينياً فى مدينة صيدا

أكدت وزارة الداخلية اللبنانية، الجمعة، تورط إسرائيل فى التفجير الذى استهدف مسؤولاً فى حركة حماس الفلسطينية فى مدينة صيدا فى جنوب البلاد قبل نحو أسبوعين.

وأصيب الفلسطينى محمد حمدان فى 14 يناير بجروح جراء تفجير سيارته بعبوة ناسفة فى مدينة صيدا فى جنوب لبنان. ولا يعد حمدان من الوجوه السياسية لحركة حماس وليس معروفاً اعلامياً. إلا أن مصدراً أمنياً فلسطينياً فى مدينة صيدا قال لفرانس برس فى وقت سابق إن حمدان "مسؤول فى الجهاز الأمنى لحركة حماس ويرتبط عمله بالداخل الفلسطيني" تحديداً.

وأعلن المكتب الاعلامى لوزير الداخلية اللبنانى نهاد المشنوق فى بيان الجمعة أن "شعبة المعلومات انهت التحقيق وأصبح لديها سيناريو كامل بالوقائع والأسماء والأدوار فى التحقيق"، مشيراً إلى تمكنها "من استعادة أحد الضالعين الأساسيين فى الجريمة والذى اعترف بأنه مكلف من قبل الاستخبارات الاسرائيلية".

وبحسب البيان، تم ضبط "وسائل اتصال متطورة للغاية فى منزله ومراسلات بينه وبين مشغليه".