اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلى والفلسطينيين في قطاع غزة

تجددت الاشتباكات العنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلى والمتظاهرين الفلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، فى مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وارتفع عدد المصابين، اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى 9 مواطنين فلسطينيين فى المواجهات التى اندلعت فى "جمعة الغضب الثامنة" رفضا للقرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان القدس عاصمة ﻹسرائيل.
وفى وقت سابق، أصيب خمسة مواطنين فلسطينيين، برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى المواجهات التى اندلعت فى جمعة الغضب الثامنة رفضا للقرار الذى اتخذه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إعلان القدس عاصمة ﻹسرائيل.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة إن اثنين من المواطنين أصيبا بجروح متوسطة برصاص الاحتلال شرق جباليا شمال القطاع، فيما أصيب فلسطينى ثالث برصاص الاحتلال شرق خانيونس.
كما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحى تجاه عشرات الشبان شرق مدينة غزة ما أدى لإصابة اثنين منهم بجروح فيما أصيب عدد بالاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع قرب موقع نحل عوز العسكرى.
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وصلت النجمة كريستينا أغيليرا، إلى مكان تجمّع المشاهير في كريغ في لوس أنجلوس، ليلة الأربعاء، في بدلة سوداء مقلمة، ووضعت قبعة أعطتها إحساسًا بأجواء العصابات الكبرى في عشرينات القرن الماضي، وظهرت المغنية البالغة من العمر 37 عاماً في أخر المساء ، وغطت رأسها بقبعة حمراء لامعة و زينت أذنيها بأقراط بيضاء كبيرة متدلية وحملت حقيبة بيضاء صغيرة في يدها، وشعرها الأشقر بدا منسدلاً على الظهر وعلى شفتيها كان أحمر الشفاه هادئ وعميق وخفيف . واشتهرت كريستينا بأحاديثها القوية، حيث ظهرت على برنامج تلفزيوني "ليب سينك باتل" في أسبوع "اكستينا ترب"، و ظهرت في برنامج "ربات البيوت حقيقيات" 2002، ويبدو أن أحدًا لا يحب الأداء و الاستعراض أكثر منها، فهي اشتهرت بالاستعراضات منذ بدايتها، وعندما سُئلت صديقتها عنها لماذا اختارت كريستينا هذا الطريق قالت "لأنها مقاتلة، ونحن جميعاً مقاتلين، وتحب الحياة و
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