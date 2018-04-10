الجيش الليبي يواصل استهداف الميليشيات الإرهابية في درنة شرقا

تواصل قوات غرفة عمليات عمر المختار التابعة للجيش الليبي فى شرق البلاد ، استهداف مواقع الميليشيات الإرهابية في مدينة درنة، بالمدفعية الثقيلة.

وأكد الناطق باسم مجموعة عمليات عمر المختار، صلاح بوجيدار، في تصريح صحفي اليوم "، وصول التعزيزات العسكرية للمحاور المحيطة لمدينة درنة، بأوامر من القائد العام خليفة حفتر، لتحرير المدينة من الميليشيات الإرهابية، مشيراً إلى أن الغرفة تهيب جميع أهالي مدينة درنة، الابتعاد عن أي مواقع للجماعات الإرهابية، وإلا سوف تكون مستهدفة من قبل قوات الجيش الليبي.