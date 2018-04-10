الجيش الليبي يواصل استهداف الميليشيات الإرهابية في درنة شرقا

تواصل قوات غرفة عمليات عمر المختار التابعة للجيش الليبي فى شرق البلاد ، استهداف مواقع الميليشيات الإرهابية في مدينة درنة، بالمدفعية الثقيلة.
وأكد الناطق باسم مجموعة عمليات عمر المختار، صلاح بوجيدار، في تصريح صحفي اليوم "، وصول التعزيزات العسكرية للمحاور المحيطة لمدينة درنة، بأوامر من القائد العام خليفة حفتر، لتحرير المدينة من الميليشيات الإرهابية، مشيراً إلى أن الغرفة تهيب جميع أهالي مدينة درنة، الابتعاد عن أي مواقع للجماعات الإرهابية، وإلا سوف تكون مستهدفة من قبل قوات الجيش الليبي.
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ظهرت الممثلة الألمانية ديان كروغر، بإطلالة أنيقة ومذهلة، خلال حضورها حفلة عشاء "دولتشي آند غابانا ألتا مودا كوتور"، في دار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك، وهو أضخم عروض العلامة الشهيرة للأزياء، والذي تمّ تقديمه على أنغام موسيقى حيّة وغناء للنجمة العالمية ليزا مينيللي. وقد تضمّنت مجموعة الدار الخاصة أزياء ربيع 2018 بحوالي 103 إطلالات نسائية ورجالية غلب عليها طابع الفانتازيا واللمسات المترفة التي زينت الخامات الفاخرة بأناقة لافتة. وكانت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، من بين الوجوه الشهيرة التي حضرت الحفلة، وجذبت أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها، حيث ارتدت كروغر بلوزة سوداء مزينة بطباعة أزهار باللون الفضي والذهبي تتميز بأكمام ضخمة منفصلة عن الكتف ونسقتها مع سروال كلاسيكي باللون الأسود وزوجا من الأحذية من نفس اللون. وأكملت النجمة الشقراء إطلالتها بمكياج ناعم من ظلال العيون البني والكحل ولمسة من أحمر الشفاه باللون
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