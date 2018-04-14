إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرق خان يونس

أصيب مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في خان يونس، بوصول إصابة إلى المستشفى الأوروبي جنوب شرق خان يونس، لشاب وهو مصاب في اليد بعد إطلاق جنود الاحتلال النار على المتظاهرين شرق خان يونس.