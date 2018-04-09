ترامب يؤكد سنتخذ قرارًا بشأن هجوم دوما الليلة أو قريبًا
آخر تحديث GMT23:24:59
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

ترامب يؤكد سنتخذ قرارًا بشأن هجوم دوما الليلة أو قريبًا

العرب اليوم -

العرب اليوم - ترامب يؤكد سنتخذ قرارًا بشأن هجوم دوما الليلة أو قريبًا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
واشنطن ـ العرب اليوم

ترامب يؤكد سنتخذ قرارًا بشأن هجوم دوما الليلة أو قريبًا

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

ترامب يؤكد سنتخذ قرارًا بشأن هجوم دوما الليلة أو قريبًا ترامب يؤكد سنتخذ قرارًا بشأن هجوم دوما الليلة أو قريبًا



أخبار ذات صلة

GMT 23:13 2018 الإثنين ,09 إبريل / نيسان

هيلي تطالب مجلس الأمن بالتصويت الثلاثاء على مسودة القرار بشأن سورية
العرب اليوم - هيلي تطالب مجلس الأمن بالتصويت الثلاثاء على مسودة القرار بشأن سورية

GMT 23:10 2018 الإثنين ,09 إبريل / نيسان

ترامب وماكرون يتفقان على ضرورة الرد الدولي الحازم على الهجوم الكيماوي
العرب اليوم - ترامب وماكرون يتفقان على ضرورة الرد الدولي الحازم على الهجوم الكيماوي

GMT 23:03 2018 الإثنين ,09 إبريل / نيسان

محاولة اغتيال فاشلة لأبرز مشايخ حضر موت
العرب اليوم - محاولة اغتيال فاشلة لأبرز مشايخ حضر موت

GMT 22:51 2018 الإثنين ,09 إبريل / نيسان

ترامب يؤكد وجود الكثير من الخيارات العسكرية في سورية
العرب اليوم - ترامب يؤكد وجود الكثير من الخيارات العسكرية في سورية

GMT 22:47 2018 الإثنين ,09 إبريل / نيسان

ترامب يعلن "لدينا صورة واضحة عن المسؤول بشأن الهجوم في دوما"
العرب اليوم - ترامب يعلن "لدينا صورة واضحة عن المسؤول بشأن الهجوم في دوما"

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

ترامب يؤكد سنتخذ قرارًا بشأن هجوم دوما الليلة أو قريبًا ترامب يؤكد سنتخذ قرارًا بشأن هجوم دوما الليلة أو قريبًا



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

أرفقتها ببلوزة بالأبيض والأسود كشفت عن جزء من خصرها

سايرس مثيرة في بدلة مستوحاة من ثياب القراصنة

لوس أنجلوس ـ ريتا مهنا

ظهرت المغنية الشهيرة مايلي سايرس، بإطلالة مثيرة وأنيقة في حفل المؤسسة الخيرية My Friend's Place التي تدعم المشردين من الشباب في جميع أنحاء العالم، مساء السبت، في هوليوود بولاديوم في لوس أنجلوس، للاحتفال بالزكرى الـ30 على تأسيسها، حيث جذبت أنظار الحضور إلى إطلالتها، مرتدية بدلة مستوحاه من ثياب القراصنة مع بلوزة كشفت عن جزء من خصرها والتي أضافت إليها سترة مزينة بأربعة أزرار، واختارت اللونين الأبيض والأسود. وأكملت سايرس إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ورفعت شعرها الأشقر في ذيل حصان، وأمسكت في يدها حقيبة سوداء لامعة مع القليل من الماكياج. وتم تكريم مايلي سايرس خلال الحفل الذي قدمه نجم الكوميديا الشهير جاك بلاك. ويذكر أن المؤسسة الخيرية  My Friend's Place تعمل على مساعدة الشباب المشرد وغيرهم من فئات المجتمع الضعيفة .  

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 09:31 2018 الإثنين ,09 إبريل / نيسان

الكتان يعود مرة أخرى إلى منصات الأزياء في موسم ربيع 2018
العرب اليوم - الكتان يعود مرة أخرى إلى منصات الأزياء في موسم ربيع 2018

GMT 07:49 2018 الإثنين ,09 إبريل / نيسان

هافانا تمتلك مجموعة مِن المباني الكلاسيكية القديمة
العرب اليوم - هافانا تمتلك مجموعة مِن المباني الكلاسيكية القديمة

GMT 12:50 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسان

7 طُرق للارتقاء بتصميم الديكور وعدم الخوف مِن الألوان المحايدة
العرب اليوم - 7 طُرق للارتقاء بتصميم الديكور وعدم الخوف مِن الألوان المحايدة

GMT 07:20 2018 الإثنين ,09 إبريل / نيسان

ترامب يتهم وزارة العدل ومكتب التحقيقات بـ"امتلاك شيء وإخفائه"
العرب اليوم - ترامب يتهم وزارة العدل ومكتب التحقيقات بـ"امتلاك شيء وإخفائه"

GMT 01:59 2018 الإثنين ,09 إبريل / نيسان

قراصنة إلكترونيون يهاجمون مراكز بيانات في إيران في رسالة تهديد
العرب اليوم - قراصنة إلكترونيون يهاجمون مراكز بيانات في إيران في رسالة تهديد

GMT 09:49 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسان

عارضة الأزياء ليو ون الأكثر نجاحًا بأسبوع الموضة في باريس
العرب اليوم - عارضة الأزياء ليو ون الأكثر نجاحًا بأسبوع الموضة في باريس

GMT 06:52 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسان

"بالمورال" يعدّ من أفضل الفنادق الفاخرة في أدنبره
العرب اليوم - "بالمورال" يعدّ من أفضل الفنادق الفاخرة في أدنبره

GMT 09:23 2018 السبت ,07 إبريل / نيسان

عرض مقتنيات منزل لورد بيرنرز بالمزاد العلني في إنجلترا
العرب اليوم - عرض مقتنيات منزل لورد بيرنرز بالمزاد العلني في إنجلترا

GMT 06:43 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسان

أوليغ ديريباسكا يتهم مايكل شيرني بابتزاز أموال للتشهير به
العرب اليوم - أوليغ ديريباسكا يتهم مايكل شيرني بابتزاز أموال للتشهير به

GMT 08:12 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسان

إسماعيل هنية ينضمّ للمعزّين في جنازة الصحافي ياسر مرتجى
العرب اليوم - إسماعيل هنية ينضمّ للمعزّين في جنازة الصحافي ياسر مرتجى

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:36 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة
العرب اليوم - دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة

GMT 05:01 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر

GMT 23:29 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة
العرب اليوم - عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة

GMT 03:28 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبر

دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية
العرب اليوم - دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية

GMT 00:46 2018 الأحد ,04 شباط / فبراير

حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة في مدينة نصر
العرب اليوم - حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة في مدينة نصر

GMT 20:29 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا
العرب اليوم - ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا

GMT 12:22 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس
العرب اليوم - مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس

GMT 13:19 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبر

مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"
العرب اليوم - مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"

GMT 09:14 2018 الجمعة ,26 كانون الثاني / يناير

عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما
العرب اليوم - عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما

GMT 23:55 2015 الجمعة ,23 كانون الثاني / يناير

ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال
العرب اليوم - ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال

GMT 20:03 2017 الأربعاء ,20 أيلول / سبتمبر

3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم
العرب اليوم - 3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم

GMT 20:59 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو
العرب اليوم - مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو

GMT 16:57 2017 السبت ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق
العرب اليوم - حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق

GMT 17:42 2017 الأحد ,10 أيلول / سبتمبر

السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية
العرب اليوم - السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية

GMT 12:09 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر

3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة
العرب اليوم - 3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة

GMT 04:58 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها
العرب اليوم - مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها

GMT 22:12 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"
العرب اليوم - محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"

GMT 09:36 2017 السبت ,28 تشرين الأول / أكتوبر

4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف
العرب اليوم - 4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف

GMT 20:18 2017 الجمعة ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال
العرب اليوم - مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال

GMT 18:25 2017 السبت ,23 أيلول / سبتمبر

اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف
العرب اليوم - اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف

GMT 11:10 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب
العرب اليوم - 5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب

GMT 12:55 2017 السبت ,30 أيلول / سبتمبر

مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية
العرب اليوم - مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية

GMT 19:51 2017 السبت ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

اغتصاب جماعي لسيدة في ليبيا وتصويرها أمام زوجها وابتزازه بالفيديو
العرب اليوم - اغتصاب جماعي لسيدة في ليبيا وتصويرها أمام زوجها وابتزازه بالفيديو

GMT 23:34 2018 الجمعة ,26 كانون الثاني / يناير

سفاح كندي يقتل 49 امرأة ويطحن رفاتهم كلحم مفروم في "قصر الخنازير"
العرب اليوم - سفاح كندي يقتل 49 امرأة ويطحن رفاتهم كلحم مفروم في "قصر الخنازير"

GMT 19:46 2017 الأحد ,08 تشرين الأول / أكتوبر

أبو تريكة يوجه التهنئة لمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم
العرب اليوم - أبو تريكة يوجه التهنئة لمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab