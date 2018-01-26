عربة أردنية تصطدم بطائرة عراقية بمطار الملكة عالية في عمان

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الجمعة، عن أن طائرة عراقية تعرضت لحادث اصطدام من قبل عربة أردنية وهى متوقفة على أرض مطار الملكة عالية فى عمان.
ونقلت قناة (السومرية) الإخبارية عن مدير الخطوط الجوية العراقية ميران فريد قوله، إن طائرة عراقية تابعة لشركة الخطوط الجوية العراقية، تعرضت لحادث وهى متوقفة على أرض مطار الملكة عالية فى عمان، بعد أن صدمتها عربة تابعة لشركة الخدمات الأرضية فى المطار، مضيفا أن الاصطدام أدى إلى تعرض الطائرة لضرر كبير، ما أسفر عن بقاءها فى المطار لحين إكمال عملية صيانتها.
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وصلت النجمة كريستينا أغيليرا، إلى مكان تجمّع المشاهير في كريغ في لوس أنجلوس، ليلة الأربعاء، في بدلة سوداء مقلمة، ووضعت قبعة أعطتها إحساسًا بأجواء العصابات الكبرى في عشرينات القرن الماضي، وظهرت المغنية البالغة من العمر 37 عاماً في أخر المساء ، وغطت رأسها بقبعة حمراء لامعة و زينت أذنيها بأقراط بيضاء كبيرة متدلية وحملت حقيبة بيضاء صغيرة في يدها، وشعرها الأشقر بدا منسدلاً على الظهر وعلى شفتيها كان أحمر الشفاه هادئ وعميق وخفيف . واشتهرت كريستينا بأحاديثها القوية، حيث ظهرت على برنامج تلفزيوني "ليب سينك باتل" في أسبوع "اكستينا ترب"، و ظهرت في برنامج "ربات البيوت حقيقيات" 2002، ويبدو أن أحدًا لا يحب الأداء و الاستعراض أكثر منها، فهي اشتهرت بالاستعراضات منذ بدايتها، وعندما سُئلت صديقتها عنها لماذا اختارت كريستينا هذا الطريق قالت "لأنها مقاتلة، ونحن جميعاً مقاتلين، وتحب الحياة و
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