قوات الاحتلال تعتقل طفلين فلسطينيين من عزون شرق قلقيلية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم طفلين فلسطينيين من بلدة عزون شرق قلقيلية، واعتدت عليهما بالضرب المبرح.

وأفادت مصادر محليه وشهود عيان في قلقيلية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في الحي القديم، وأوقفت عدداً من المارة ودققت في بطاقاتهم الشخصية، قبل أن تعتقل الطفلين عبد الرحمن محمد قاطش (13 عاما) وابن عمه محمد مأمون قاطش (14 عاما).