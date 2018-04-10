الإفراج عن أسير فلسطيني قضى 14 عاماً في السجون الاسرائيلية

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عن أسير فلسطيني قضى 14 عاماً في سجون السجون الاسرائيلية.

وذكرت مصادر فلسطينية في جنين، أن الأسير وضاح مفلح أبو عون (40 عاما)، من سكان بلدة جبع جنوب محافظة جنين، افرج عنه بعد أن أمضى 14 عاماً ونصف العام في سجون الاحتلال ، حيث كان يقبع في سجن النقب الصحراوي.