أجرت القوات المسلحة الباكستانية اليوم تجربة ناجحة على صاروخ مجنح " كروز " مطور محلياً قادر على إصابة الأهداف في البحر وعلى سطح الأرض.

وأوضح بيان صادر عن مكتب العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية مساء اليوم أن التجربة أجريت على نسخة مطورة لصاروخ "بابر" وهو من الصواريخ التي تطورها باكستان محلياً.

وأضاف أن النسخة المطورة لصاروخ "بابر" يبلغ مداها 700 كيلومتراً، مشيراً إلى أن الصاروخ مزود بتقنيات الملاحة الحديثة والتحليق بارتفاع منخفض وإصابة هدفه بدقة عالية.