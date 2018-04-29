أكثر من 40 قتيلًا وحوالي 60 جريحًا الحصيلة الأولية للهجمات الصاروخية على ريفي حماة وحلب.
GMT 22:14 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانغارات إسرائيلية تستهدف مخازن أسلحة تابعة لإيران في ريفي حماة وحلب
GMT 22:14 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانغارات إسرائيلية تستهدف مخازن أسلحة تابعة لإيران في ريفي حماة وحلب
GMT 22:09 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانفصائل مسلحة تتبنى إطلاق قذائف صاروخية على مواقع أسلحة كيماوية
GMT 22:01 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانمقتل 38 شخصًا جراء الهجمات الصاروخية على قواعد عسكرية تابعة للنظام السوري
GMT 21:44 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانالجيش السوري يؤكد تعرض مواقع عسكرية بريفي حماة وحلب إلى "عدوان جديد"
حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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