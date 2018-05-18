مرصد الأزهر يؤكد أن هناك دعوات يهودية لاقتحام المسجد الأقصى الأحد

أعلن مرصد الأزهر الشريف، وفقا لوحدة الرصد التابعة له باللغة العبرية، عن نية الصهاينة للاحتفال بعيد الأسابيع يوم الأحد المقبل، بباحات المسجد الأقصى بعد اقتحامه.
وقال مرصد الأزهر على صفحته على "فيس بوك"، إن الاحتفال وفقا للدعوات الصهيونية المتطرفة من قبل منظمات الهيكل المزعوم لاقتحام المسجد الأقصى، ضمن ما يجرى على الساحة المقدسية والانتهاكات المتواصلة التى يتعرض لها المسجد الأقصى على يد الصهاينة المتطرفين، مؤكدا أن المنظمات المتطرفة أكدت أن الحرم القدسى سيكون مفتوحًا أمام اليهود من الساعة السابعة والنصف صباحًا وحتى الحادية عشرة ظهرًا، للاحتفال بعيد الأسابيع وتأدية الصلوات التلمودية داخل باحات الأقصى.
وأشار المرصد إلى أن 2048 صهيونا متطرف وفق ما جاء في القناة السابعة العبرية، اقتحموا المسجد باحات المسجد الأقصى يوم الأحد الماضى، فى إطار ما يطلق عليه الإسرائيليون "يوم توحيد القدس" أو "تحرير القدس"، وهو أكبر عدد لصهاينة متطرفين يقتحم المسجد الأقصى منذ احتلال القدس عام 1967.
ويحذر مرصد الأزهر الشريف لمكافحة التطرف من تداعيات الانتهاكات المتكررة بحق المسجد الأقصى، ويؤكد على أن الأقصى هو قلب الأمة الإسلامية النابض، ولا يمكن المساس به بأي حالٍ من الأحوال.
GMT 15:57 2018 الجمعة ,18 أيار / مايورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يصل مخيم العودة شرق غزة
GMT 05:54 2018 الجمعة ,11 أيار / مايوالعثور على جثث 7 أشخاص وسلاحين فى مزرعة في أستراليا
GMT 05:51 2018 الجمعة ,11 أيار / مايوإغلاق شوارع بهونج كونج عقب العثور على قنبلة من مخلفات الحرب العالمية
GMT 14:23 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانغوتيريس يعلن أن الحكومة السورية التزمت بتسهيل مهمة المحققين في استخدام الكيماوي
GMT 12:03 2018 الخميس ,12 إبريل / نيسانالجبير يؤكد أن القضية الفلسطينية تتصدر بنود أعمال القمة العربية
تُعد فاعلية "أمفار غالا" بمثابة واحدة من أكثر الفعاليات المرغوبة على مستوى العالم ويحضرها النخبة الهوليوودية. ولفتت كل من أليساندرا أمبروسيو، هايدي كلوم، توني غارن، وإلسا، الأنظار بسحر أزيائهن عندما وصلوا إلى عالم الموضة في حفلة أمفار في فندق دو كاب خلال مهرجان كان السينمائي السنوي الـ71. عارضات عالميات يذهلن الجميع بمظهرهن الخلاب خلال الحفلة: وأذهلت أليساندرا الجميع بثوب وردي، بينما قدمت هايدي عرضًا مرحًا في ثوبها الأبيض شبه الشفاف عندما انضمت إلى توني وإلسا على السجادة الحمراء. وأثبتت أليساندرا، السبب في كونها واحدة من أنجح عارضي الأزياء في العالم، في الثوب المنسدل الذي يتميز بخط العنق غير المتناظر والرأس المتدفق. ولعبت النجمة ببراعة بفستانها المثير، ونجحت في إظهار ساقيها الطويلتين عندما قدمتهما إلى الأمام. وأضافت قلادة ذهبية وأقراط متناسقة إلى شكلها الملكي وأثبتت جمالها، مع لمحة لامعة لأحمر الشفاه ومكياج
أرسل تعليقك