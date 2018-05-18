مرصد الأزهر يؤكد أن هناك دعوات يهودية لاقتحام المسجد الأقصى الأحد

أعلن مرصد الأزهر الشريف، وفقا لوحدة الرصد التابعة له باللغة العبرية، عن نية الصهاينة للاحتفال بعيد الأسابيع يوم الأحد المقبل، بباحات المسجد الأقصى بعد اقتحامه.

وقال مرصد الأزهر على صفحته على "فيس بوك"، إن الاحتفال وفقا للدعوات الصهيونية المتطرفة من قبل منظمات الهيكل المزعوم لاقتحام المسجد الأقصى، ضمن ما يجرى على الساحة المقدسية والانتهاكات المتواصلة التى يتعرض لها المسجد الأقصى على يد الصهاينة المتطرفين، مؤكدا أن المنظمات المتطرفة أكدت أن الحرم القدسى سيكون مفتوحًا أمام اليهود من الساعة السابعة والنصف صباحًا وحتى الحادية عشرة ظهرًا، للاحتفال بعيد الأسابيع وتأدية الصلوات التلمودية داخل باحات الأقصى.

وأشار المرصد إلى أن 2048 صهيونا متطرف وفق ما جاء في القناة السابعة العبرية، اقتحموا المسجد باحات المسجد الأقصى يوم الأحد الماضى، فى إطار ما يطلق عليه الإسرائيليون "يوم توحيد القدس" أو "تحرير القدس"، وهو أكبر عدد لصهاينة متطرفين يقتحم المسجد الأقصى منذ احتلال القدس عام 1967.

ويحذر مرصد الأزهر الشريف لمكافحة التطرف من تداعيات الانتهاكات المتكررة بحق المسجد الأقصى، ويؤكد على أن الأقصى هو قلب الأمة الإسلامية النابض، ولا يمكن المساس به بأي حالٍ من الأحوال.