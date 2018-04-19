مصرع شخصين في تحطم طائرة ركاب صغيرة بالقرب من مطار بلفاست

لقى شخصان مصرعهما اليوم في حادث تحطم طائرة ركاب صغيرة بالقرب من مطار مدينة بلفاست الدولي في إقليم إيرلندا الشمالية .

وأوضحت سلطات المطار في بيان اليوم أن الحادثة وقعت في منطقة مليئة بالأشجار تبعد بحوالي 3 كيلو من المطار، وأكدت عدم تأثر الرحلات القادمة أو المغادرة إلى هناك بالحادثة .

كما أشار البيان إلى أن مسار الطائرة المنكوبة لم يشمل الهبوط أو الإقلاع من المطار .