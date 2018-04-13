نقلت وكالة "الأناضول" عن وكالة "تسنيم" ال​إيران​ية، أنّ "إيران تسمح للمقاتلات الروسية باستخدام مجالها الجوي والتزوّد بالوقود من قاعدة "نوجه" الجوية بمحافظة همدان".