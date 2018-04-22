تعزيزات عسكرية فرنسية كبيرة للسيطرة على "فوضى منطقة الألب"
GMT 19:52 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسانمقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث إطلاق للنار بناشفيل الأميركية
GMT 19:49 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسانقوات الاحتلال تعتقل 17 فلسطينيًا من محافظات الضفة بينهم طفل
GMT 19:48 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسانإصابة ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات شرق خان يونس
GMT 19:45 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسانالبحرين تُدين التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة كابل
GMT 19:34 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسانجوتيريش يؤكد أن إذا استأنفت إيران برنامجها النووي سنشهد انتشارا للأسلحة النووية
ظهرت النجمة الأميركية جينا ديوان، بعد أسابيع من انفصالها عن زوجها الممثل تشانينج تاتوم، بإطلالة مميزة أبهرت محبيها وعشاقها خلال حضورها حفلة "St. Jude Hope & Heritage Gala" في دورته الخامسة، والذي أقيم في نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 37 عامًا، فستانًا أسود طويلا، منقوشًا بالأزهار متعددة الألوان، بتصميم "A LINE" وهو من تصميمات دار أزياء المصمم اللبناني زهير مراد.يأتي ظهور جينا الرائع على السجادة الحمراء، بعد مرور أسابيع على انفصالها من زوجها نجم هوليوود شانينج تاتوم" ، وقد حضرت الحفل الذي أقيم في مدينة إيست سايد في نيويورك ، مع والدها داريل ديوان. أكملت جينا إطلالتها بالأقراط المتدلية وخاتم على شكل زهور ولكنه ليس خاتم زواجها، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، من خلال أحمر الشفاه
أرسل تعليقك