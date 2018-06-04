تحليق مكثف لمقاتلات التحالف العربي في سماء العاصمة صنعاء شمالي اليمن
GMT 22:43 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيوطيران التحالف يشن غارتين استهدفتا مواقع الحوثيين في مديرية نهم
GMT 22:40 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيومقتل 13 عنصرا من مليشيات الحوثي الانقلابية وجرح آخرون، الاثنين خلال معارك عنيفة مع قوات الجيش اليمني ، وغارات للتحالف العربي بمحافظة الحديدة غربي اليمن
GMT 22:39 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيوالبوراج الحربية التابعة للتحالف العربي، تقصف مواقع الحوثيين بصواريخ كروز في مديرية الحالي بمحافظة الحديدة غربي اليمن، وانفجارات عنيفة تهز المنطقة
GMT 22:26 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيوانفجارات عنيفة تهز مدينة الحديدة غربي اليمن إثر غارات جوية لمقاتلات التحالف على مواقع الحوثيين
GMT 21:02 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيوالجيش الوطني الليبي يعلن السيطرة على 75 % من مساحة مدينة درنة حتى الآن
أبهرت عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو، الحضور بإطلالتها الجذّابة والمثيرة، خلال حضورها حفلة "وانغو تانجو" التي أقامتها شبكة "أي هارت راديو"، السبت، على ملعب بانك أوف كاليفورنيا في مدينة لوس أنجلوس الأميركية. وارتدت أمبروسيو البالغة من العمر 37 عاما، فستانا قصيرا بأكمام طويلة يتميز بزخارف زرقاء وحمراء وذهبية تكتمل مع بعض الأشكال والأنماط المذهلة، كما تميز بخط عنق على شكل حرف "V". وأكملت عارضة الأزياء الشهيرة إطلالتها بزوج من الأحذية الأنيقة الفضية والأقراط المرصعة بالألماس، وتركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها، كما أضافت المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة. واستعدت أمبروسيو، التي لديها طفلان من زوجها السابق جيمي مازور (أنيا تسعة أعوام، ونوح ستة أعوام)، للظهور أمام الكاميرات منذ اللحظة الأولى لدخولها الحفلة. كانت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت واحدة من العديد من الوجوه الشهيرة التي شوهدت في الحفلة الموسيقية التي أقيمت
أرسل تعليقك