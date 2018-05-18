انطلقت منذ قليل قوافل مساعدات مصرية، متوجهة إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، وذلك استكمالا لتوجيهات وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع الأعباء عن الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه أمس الخميس للأجهزة المعنية باتخاذ ما يلزم لاستمرار فتح معبر رفح البرى طوال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمانا لتخفيف الأعباء عن الأشقاء في قطاع غزة.

وكتب الرئيس السيسي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» : «أصدرت توجيهاتي للأجهزة المعنية باتخاذ ما يلزم لاستمرار فتح معبر رفح البرى طوال شهر رمضان المبارك وذلك ضماناً لتخفيف الأعباء عن الأشقاء في قطاع غزة».