غواصات بريطانية تتحرك صوب سورية

قالت صحيفة ديلي تليغراف إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمرت غواصات بالتحرك بحيث تكون على مسافة تتيح لها إطلاق صواريخ على سوريا وذلك استعدادا لتوجيه ضربات لجيش النظام السوري قد تبدأ مساء الخميس على أقرب تقدير.