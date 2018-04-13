الخارجية الأميركية تعلن أنها تملك دليلاً على استخدام النظام السوري الكيماوي في دوما

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت أن الولايات المتحدة تملك دليلاً على أن الرئيس السوري بشار الأسد شن هجوماً كيميائياً الأسبوع الماضي في مدينة دوما التي كانت تسيطر عليها المعارضة المسلحة.

وقالت نويرت للصحافيين: "لن أحدد اليوم الذي عرفنا فيه بالمطلق أن هناك دليلاً، الهجوم وقع يوم السبت، ونعلم في الحقيقة أنه كان سلاحاً كيميائياً"، وأضافت: "نعلم أن هناك فقط بعض البلدان مثل سوريا تملك آليات تسليم وتملك هذه الأنواع من الأسلحة".

وعندما سئلت إن كان بإمكانها القول أن الولايات المتحدة تملك دليلاً على أن نظام الأسد كان وراء الهجوم الكيميائي، أجابت نويرت: "نعم".

ومن المقرر أن يزور خبراء دوليون من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سوريا خلال عطلة نهاية الأسبوع للكشف على الموقع حيث قتل عشرات المدنيين في هجوم كيميائي مفترض، ولكنّ تفويض المنظمة لا يشمل تحديد المسؤولين عن الهجوم، بل فقط إثبات وقائع مثل نوعية السلاح الكيميائي المستخدم وكيف تم نقله وعدد الأشخاص الذين قتلوا أو جرحوا.

وقالت نويرت إن "الإدارة الأمريكية لا تعتمد على نتائج المنظمة بل لديها مصادر خاصة بها"، واعترفت أن بعض المعلّقين سألوا عن السبب الذي يمنع الولايات المتحدة من نشر معلوماتها الاستخبارية، في حال كانت لديها أي معلومات، لكنّها أشارت إلى أنّ الكثير من هذه المعلومات سرية في الوقت الحالي.