نواب ديموقراطيون يطالبون ترامب بالكف عن التغريد حول ضربة عسكرية ضد سوريا

انتقد نواب ديموقراطيون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، لاستخدامه وسائل التواصل الاجتماعي متناولاً إمكان شن ضربة عسكرية ضد سوريا، محذرين من أن هذه اللهجة "المتهورة" و"الساخرة" تعرض القوات الأمريكية للخطر.
وحضّ تسعة أعضاء في مجلس النواب، كلهم من المحاربين الأمريكيين القدامى، ترامب على الكف عن نشر تغريدات في هذا الشأن بعد هجوم مفترض بالأسلحة الكيماوية في مدينة دوما السورية، حيث تقدر الحكومة البريطانية أنه أسفر عن مقتل 75 شخصاً.
وقال النواب مايك تومبسون وتيد ليو وسيث مولتون، وآخرون في بيان مشترك: "كمحاربين قدامى، نحن قلقون بشكل عميق حيال الاستخدام المتهور للرئيس لتويتر والمنصات العامة الأخرى لمناقشة استخدام القوة العسكرية في سوريا".
وشدد النواب على ضرورة تقييم اي ضربات عقابية ضد سوريا، مع الأخذ بالاعتبار التداعيات المترتبة عن الهجوم الكيميائي الذي يحمل البيت الابيض النظام السوري مسؤوليته.
وقالوا إن "لهجة (ترامب) الساخرة والوقحة" يجب أن تتوقف.
وأضافوا "لقد عايشنا أهوال الحرب بأنفسنا وندرك أن إطلاق الصواريخ أمر خطير"، وتابعوا "نعرف أن استراتيجية الرئيس طائشة وغير مسؤولة وتعرض رجالنا ونساءنا في الجيش للخطر".
وصعد ترامب التوتر، الأربعاء، بشكل كبير مع روسيا التي هددت بإجراءات انتقامية إذا ما شنت واشنطن ضربات على سوريا.
وقال ترامب في تغريدة: "تعهدت روسيا ضرب جميع الصواريخ الموجهة إلى سوريا. استعدي يا روسيا لأنها قادمة وستكون جميلة وجديدة وذكية! عليكم ألا تكونوا شركاء لوحش يقتل شعبه بالغاز ويتلذذ بذلك".
لكنه كتب لاحقاً على تويتر "لم أقل أبداً متى سيحدث هجوم على سوريا. ربما يحدث قريباً جداً أو في وقت غير قريب على الإطلاق".
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