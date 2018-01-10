رئيس الكيان الإسرائيلي رؤوفين ريفلين يقول إنه لن يسمح للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية بأن ترفع رأسها مجددًا.
GMT 13:35 2017 الجمعة ,15 كانون الأول / ديسمبرالهلال الأحمر الفلسطيني يعلن إصابة 54 فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية
GMT 14:26 2017 الجمعة ,08 كانون الأول / ديسمبرالهلال الأحمر الفلسطيني يعلن سقوط قتيل ونحو 300 جريح برصاص الاحتلال في الضفة والقطاع
GMT 13:38 2017 الجمعة ,08 كانون الأول / ديسمبراشتباكات بين قوات الاحتلال ومحتجين فلسطينيين في القدس والضفة الغربية وغزة
GMT 13:11 2017 الجمعة ,08 كانون الأول / ديسمبرالهلال الأحمر الفلسطيني يعلن عن سقوط 217 إصابة في مواجهات الضفة الغربية والقدس
GMT 15:45 2017 الخميس ,07 كانون الأول / ديسمبرالهلال الأحمر الفلسطيني يعلن سقوط أكثر من 108 جريح فلسطيني خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية
خطفت النجمة الأميركية الشهيرة كاتي بيري، التي تعد واحدة من أبرز نجمات الموسيقى في العالم، أنظار الحضور وعدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة والجذابة في حفل "American Idol" المقام في مدينة باسادينا في كاليفورنيا مساء الإثنين، بالتزامن مع حضورها حفل شبكة الإذاعة التلفزيونية "ايه بي سي " التي عقدت في لوس انجلوس مع جولة صحافية لجمعية نقاد التلفزيون. ارتدت الفنانة البالغة من العمر 33 عاما فستانا قصيرا ذو أكمام قصيرة ومكشوف الصدر باللون الفضي اللامع وانتعلت حذاء مكشوفًا ذو كعب عالي بنفس اللون، ووضعت المكياج الجذاب مع أحمر الشفاه الداكن، وصففت شعرها بشكل بسيط، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات الماسية من الأقراط و الخواتم. في وقت سابق من اليوم، ظهرت كاتي بيري على لوحة برنامج "American Idol" جنبا إلى جنب مع زملائها لوقا بريان، ليونيل ريتشي وريان سيكريست، وكذلك إيكسيس جنيفر مولين، تريش كينان
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