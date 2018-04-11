الخطوط الجوية الكويتية توقف الرحلات إلى بيروت اعتبارًا من الخميس

اعلنت ​الخطوط الجوية الكويتية​ في بيان، بأنه "بناء على تحذيرات أمنية جادة وردت من السلطات القبرصية بخطورة الطيران بالأجواء المحيطة بجمهورية ​لبنان​ الشقيقة وحفاظاً على سلامة ركابنا الأعزاء والتزاماً من الكويتية بتطبيق معايير الأمن والسلامة فقد تقرر توقيف الرحلات إلى ​بيروت​ اعتباراً من اليوم الخميس 12 نيسان وحتى إشعار آخر، شاكرين تفهمكم وتعاونكم متمنيين السلامة للجميع".