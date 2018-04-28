انطلاق العملية الانتخابية في استراليا

توجه الناخبون من أبناء الجالية اللبنانبة في استراليا الى مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها في الساعة السابعة من صباح اليوم الاحد بالتوقيت المحلي ، منتصف ليل السبت الاحد بتوقيت بيروت وتستمر حتى العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي

ويشارك اللبنانيون المسجلون الذين وردت أسماؤهم على لوائح الشطب في الانتخابات النيابية للمرة الاولى في خطوة تاريخية على مستوى الانتشار اللبناني.

ووصف السفير اللبناني ميلاد رعد عملية الاقتراع في الخارج بـ"اللحظة التاريخية والتجربة المهمة" ، معتبرا انه سيكون لها التأثير الكبير في الحياة السياسية في لبنان.

وبحسب تعميم وزارة الخارجية لجدول احصاءات وتوزيع الناخبين على البعثات الديبلوماسية والبلدان في الخارج ، فإن عدد المسجلين في قنصلية لبنان العامة في سيدني هو 9035 ، فيما عدد المسجلين في قنصلية لبنان العامة في ملبورن هو2138 .

اما عدد المسجلين في باقي الولايات فهو653 ناخبا

وبذلك يكون عدد المسجلين في استراليا 11826 ناخبا من أصل82970 حول العالم.