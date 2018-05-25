قالت وكالة الأنباء العمانية، إن آخر صور الأقمار الاصطناعية وخرائط الطقس، توضح تمركز الإعصار المدارى ( مكونو ) حاليا على دائرة عرض 16.2 درجة شمالا وخط طول 54.0 درجة شرقا مستمرا فى حركته نحو سواحل سلطنة عمان ويبعد مركزه حوالى 57 كيلومترا عن مدينة صلالة ومن المتوقع عبور مركز الإعصار من الساعة الثامنة مساء إلى الثانية عشرة منتصف الليل وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ85 إلى 90 عقدة ( 157 – 167 كيلومترا / ساعة ).

وذكر المركز الوطنى للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة أن آخر خرائط الطقس ونماذج التنبؤات العددية تشير إلى استمرار تحرك الإعصار باتجاه سواحل محافظة ظفار خلال الساعات القادمة حيث يستمر هطول أمطار متفاوتة الغزارة وأمطار رعدية غزيرة جدا تتراوح كميتها بين 200 إلى 600 ملم تؤدى إلى فيضان الأودية، وتوضح المؤشرات احتمال عبور مركز الإعصار سواحل محافظة ظفار بتصنيف إعصار من الدرجة الأولى.

ويكون البحر هائج الموج على سواحل محافظتى ظفار والوسطى ويتراوح أقصى ارتفاع له من 8 الى 12 مترا مع ارتفاع مستوى مياه البحر وتوغلها إلى اليابسة فى المناطق المنخفضة ، كما يكون البحر هائج الموج أيضا على سواحل محافظة جنوب الشرقية ويتراوح ارتفاعه من 3 إلى 5 أمتار .

وتدعو الهيئة العامة للطيران المدنى الجميع بضرورة متابعة التحذيرات والنشرات الجوية الصادرة عنها .