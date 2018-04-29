وزير الخارجية الليبي يلتقي سفير بريطانيا

التقى وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية محمد الطاهر سيالة في طرابلس اليوم السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك.