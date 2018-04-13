الأمم المتحدة تدعو لحفظ الأدلة على الهجوم الكيماوي في دوما السورية

ندد محققون في جرائم الحرب تابعون للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بالاستخدام المزعوم لأسلحة كيماوية في مدينة دوما السورية، ودعوا إلى ضرورة حفظ الأدلة ليتسنى ملاحقة المسؤولين عن الهجوم في المستقبل.

ويتوجه خبراء دوليون في الأسلحة الكيماوية إلى سوريا للتحقيق في هجوم مزعوم بالغاز يشتبه بأن قوات الحكومة شنته على مدينة دوما، وأدى إلى مقتل العشرات.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل يومين من أن الصواريخ "قادمة" رداً على الهجوم، ليترك الباب مفتوحاً أمام احتمال إقدام الغرب على تحرك عسكري، قد يؤدي إلى مواجهة مع روسيا.

وقالت اللجنة الدولية للتحقيق بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة في بيان صدر في جنيف: "الجناة في مثل تلك الهجمات يجب أن يتم تحديدهم ومحاسبتهم"، مشيرةً إلى أن "استخدام أسلحة كهذه محظور تماماً بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها سوريا".

وأضافت اللجنة "نشدد على ضرورة حفظ الأدلة وندعو كل السلطات المعنية لضمان عدم عبث أي طرف بالمواقع المشتبه بها أو الأغراض أو الشهود أو الضحايا قبل تمكن المراقبين والمحققين المستقلين من الوصول للمنطقة".

وأشارت اللجنة إلى أن "مفتشين من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية سيزورون المنطقة قريبا، مشددة على أن حكومة دمشق تعهدت بالسماح للمفتشين بالوصول للمنطقة والتحرك بحرية".

وقالت روسيا إنها "نشرت قوات من الشرطة العسكرية في دوما أمس الخميس بعد استعادة قوات الحكومة السورية للمدينة".

وقالت منظمة الصحة العالمية الأربعاء، نقلاً عن عاملين في الرعاية الصحية، إن "نحو 500 شخص عولجوا في دوما من أعراض ومؤشرات تتفق مع التعرض لكيماويات سامة".