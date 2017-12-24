حريق هائل داخل كنيسة الراهبات في الأقصر

اندلع حريق هائل داخل كنيسة الراهبات في وسط الأقصر، وانتقل إلى مكان الحريق كل من محمد بدر محافظ الأقصر، واللواء مصطفي صلاح الدين، مدير الأمن، الذي كان متواجدًا في محيط الكنيسة أثناء اندلاع النيران، تحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق لاستمرار صلاة عيد الميلاد بالكنيسة.