نائب أمير المدينة المنورة يشهد توقيع اتفاقيتي تعاون مشترك.
GMT 20:32 2018 السبت ,06 كانون الثاني / ينايررئيس مجلس النواب بجمهورية مصر يغادر المدينة المنورة
GMT 00:46 2017 الخميس ,18 أيار / مايووفاة 6 معتمرين بينهم امرأة وإصابة 30 آخرين
GMT 11:09 2017 السبت ,08 إبريل / نيسانهبوط اضطرارى لرحلة قادمة من السعودية بمطار القاهرة لسوء الأحوال الجوية
GMT 20:21 2017 السبت ,04 شباط / فبرايرأمانة المدينة المنورة تغلق عددا من المطاعم المخالفة
GMT 19:15 2017 الإثنين ,09 كانون الثاني / ينايرأمير المدينة المنورة يدشن تطبيق دليل المدينة .
خطفت النجمة الأميركية الشهيرة كاتي بيري، التي تعد واحدة من أبرز نجمات الموسيقى في العالم، أنظار الحضور وعدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة والجذابة في حفل "American Idol" المقام في مدينة باسادينا في كاليفورنيا مساء الإثنين، بالتزامن مع حضورها حفل شبكة الإذاعة التلفزيونية "ايه بي سي " التي عقدت في لوس انجلوس مع جولة صحافية لجمعية نقاد التلفزيون. ارتدت الفنانة البالغة من العمر 33 عاما فستانا قصيرا ذو أكمام قصيرة ومكشوف الصدر باللون الفضي اللامع وانتعلت حذاء مكشوفًا ذو كعب عالي بنفس اللون، ووضعت المكياج الجذاب مع أحمر الشفاه الداكن، وصففت شعرها بشكل بسيط، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات الماسية من الأقراط و الخواتم. في وقت سابق من اليوم، ظهرت كاتي بيري على لوحة برنامج "American Idol" جنبا إلى جنب مع زملائها لوقا بريان، ليونيل ريتشي وريان سيكريست، وكذلك إيكسيس جنيفر مولين، تريش كينان
أرسل تعليقك