مستوطن يطلق النار صوب مركبة مواطن قرب قرية أم صفا قضاء رام الله
GMT 15:27 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبرقوات الاحتلال تقتحم قرية المغير شمال شرق رام الله وتطلق الرصاص الحي تجاه منازل المواطنين
GMT 14:26 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبرمواجهات في قرية الجانية غرب رام الله وجنود الاحتلال يطلقون قنابل الغاز صوب منازل المواطنين
GMT 13:23 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبرقوات الاحتلال تقتحم قرية دير نظام غرب رام الله
GMT 10:29 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرإصابة 11 فلسطينيًا بالرصاص المطاطى فى قرية المغير شرق رام الله
GMT 21:32 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبراندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في ديرجرير قضاء رام الله قبل قليل
نشرت المغنية الأميركية بلاك شاينا، صورًا لها مع أطفالها كينغ كايرو (5 أعوام)، و دريم (13 شهرا)، بقبعات عيد الميلاد الرائعة، وأخذت شاينا استراحة من واجبات الأمومة، وخرجت للاستمتاع مع أصدقائها قبل عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، يوم الجمعة في مدينة كاليفورنيا، وجذبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عاما، الأنظار إليها بإطلالتها المثيرة حيث ظهرت بإطلالة سوداء بالكامل، وارتدت زي راكب الدراجة النارية الأنيق، لتلتقي بأصدقائها في الملهي الليلي "Poppy"، في ويست هوليوود، كاليفورنيا. وخرجت شاينا بشعرها الملون بالأزرق حديثا، مع أظافرها التي أضافت لها طلاء الأظافر الذهبي، وقد أضافت الأحذية الطويلة المطرزة بالزهور الملونة إلى سترتها السوداء المطابقة لنفس الزخارف المطرزة، وأكملت نجمة التليفزيون إطلالتها بمكياج دراماتيكي مع ظلال العيون الدخاني الرمادي، والرموش الكثيفة. وشاركت شاينا معجبيها على "سناب تشات"، أخيرًا، بعض اللقطات لها مع أطفالها دريم وكينغ
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